Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 - Sakaryaspor: 3

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol kanattan Yonathan del Valle’nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada Kabongo Kasongo düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

29. dakikada ortadan topu alan Odise Roshi, ceza sahası içine kadar girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağları gönderdi. 2-0

52.dakikada Yonathan del Valle, kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Del Valle, topa düzgün vurarak fileleri havalandırdı. 3-0

65.dakikada Berk Yıldız’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Posmac'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

85. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Naby Oulare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Bersan Duran, Mehmet Şengül

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun (Bevic Moussiti-Oko dk. 45), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 69), Berk Yıldız, Safa Kınalı (Tolunay Artuç dk. 60), Guy-Michel Landel (Abdoulaye Diarrassouba dk. 69), Adel Bettaieb

Yedekler: İsmail Çipe, Mustafa Şengül, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Joel Ngandu, Furkan Demir

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Isaac Donkor, Oğuz Yıldırım, Rajko Rotman, Sinan Kurt (Mikail Okyar dk. 84), Murat Cem Akpınar (Çağlayan Menderes dk. 90), Hasan Kılıç, Odise Roshi (Ali Ülgen dk. 76), Kabongo Kasongo, Yonathan del Valle (Nsana Simon dk. 84)

Yedekler: İbrahim Demir, Yusuf Sefa Karakuzu, Umut Uzun, Rashad Muhammed

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Kabongo Kasongo (dk. 10), Odishe Roshi (dk. 29), Yonathan Del Valle (dk. 52) (Sakaryaspor), Veaceslav Posmac (dk. 65), Naby Oulare (dk. 85) (Boluspor)

Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin, Çağlar Şahin Akbaba (Bolupsor), Yonathan Del Valle, Cihan Topaloğlu (Sakaryaspor)