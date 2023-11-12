- Asayiş

Seyir halindeki otomobilin üzerine keçi düştü

 Mersin'de pazar yerinde hareket halindeki otomobilin üzerine bir evin damından keçi düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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