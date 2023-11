Obezite kansere yol açar mı?

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Aşağıda okuyacağınız yazı Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Doktor Baybars Türel‘den:

“Pek çok genç belki de bizlerden toplu taşıma araçlarında ve konutlarımızın içerisinde çok yaygın bir şekilde sigara içilebildiği günleri dinledikçe oldukça şaşırıyordur. Ben de tüm ortaokul, lise hatta kısmen üniversite yıllarımda Denizli-Ankara arasındaki 7-8 saat süren yol boyunca, mola yerlerinde üşüdükleri için dışarıda içmeyip de sımsıcak otobüsümüz içerisine atlayıp sigarasını yol boyunca tüttüren “büyüklerimizi” ne yazık ki çok da iyi duygularla hatırlayamayacağım.

Elbette o zamanlar sigaranın zararları konusunda az çok bir fikir birliği olsa da bugünkü gibi ne de büyük bir şeytan olduğuna dair toplum genelinde bir kanıksama yoktu. Bugün artık çok iyi biliniyor ki sigara bir numaralı değiştirilebilir bir risk faktörü kanser için.

Kanserin; Amerikalı onkolog-yazar Siddhartha Mukherjee’nin Pulitzer ödülü kazanan ünlü kitabına attığı başlıkla “Tüm Hastalıkların İmparatoru”nun, elbette damar sertliğine bağlı kalp hastalıklarında olduğu gibi oluşum mekanizmalarını net olarak tanımlayamasak da tütün ürünleriyle kurulan yakınlaşmanın hastalığın gelişiminde önemli bir rol oynadığı oldukça aşikâr. Ancak artık elimizde neredeyse sigara kadar kesinleşmiş bir risk faktörü daha var kanser gelişiminde rol oynayan: Obezite. İşte bu yüzden ben eminim ki ileriki nesiller de bizim içerisinde bulunduğumuz “obezite pandemisine” en az şimdi bizim bizden önceki nesillerin sigara sevdasına baktığı gibi hayretle bakacaklar.

Obezite konusunda tüm istatistikleri alt üst edip Avrupa’nın zirvesine oturan ülkemizin geleceği açısından da bu veriler oldukça endişe verici. Ülkemizin sağlık otoritelerinin ve toplumdaki tüm duyarlı kesimlerin özellikle gençlerimizde de gittikçe artan bu sorun konusunda bir kez daha ciddi bir şekilde düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.”

Bu konuda yakın zamanda Obesity dergisinde yayımlanan araştırma ile ilgili bilgiler şu şekilde:

"Yakın zamanda Obesity dergisinde öyle bir yazı yayımlandı ki, obezite-kanser arasındaki ilişkiyi artık "kör göze parmak" gibi kesinleştirdi. Üstelik de bu ilişkinin temellerinin çok genç yaşlardan itibaren atıldığını da gözler önüne serdi. Çalışma, tüm İskandinav ülkelerinde olduğu gibi verilerin çok iyi saklandığını bildiğimiz İsveç'ten olunca önemi daha da artıyor. Bir de araştırmacılar günümüz gençlerindeki obezite yaygınlık oranlarını da göz önüne alarak İsveç ve Amerika'ya ait 2050 yılındaki kanser vakalarına dair bir projeksiyon da yapıyorlar ki sonucu ne siz sorun ne ben söyleyeyim: Korkunç!

18 yaşında, askerlik yoklamalarında boy ve kilo ölçümü yapılıp vücut kitle indeksi hesaplanan yaklaşık 1,5 milyon erkeğin ortalama 31 yıllık takiplerinde 78.217 kişide kanser geliştiği gözlenmiş. Vücut kitle indeksi daha o gencecik yaşlarında yüksek olanlarda ileride malign melanom, lösemi, Jenfoma yanı sıra akciğer, baş ve boyun, sinir sistemi, tiroid, yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer, safra kesesi, kalın bağırsak, böbrek ve idrar yolları kanserlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecelerde artış olduğu gözlenmiş. Üstelik bu istatistiklerin henüz obezite pandemisinin bu denli yaygın olmadığı çoğunlukla 1960'lar ve 1970'lerin gençlerinden elde edilen verilere dayalı olduğunu da unutmayalım."

