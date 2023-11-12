İstanbul'da lise öğrencilerinin skandalı: Kayda alınan müstehcen görüntüler ortalığı karıştırdı, hepsi karakolluk oldu

İstanbul'da 2009 doğumlu dört lise öğrencisi, arkadaşları R.Y.'nin Şişli'deki evinde bir araya geldi. Grupta, aralarında duygusal yakınlık olan iki öğrenci bir süre sonra R.Y.’nin yatak odasına geçti. İddiaya göre N.E.A., erkek arkadaşı ile gireceği cinsel ilişkinin kayda alınmasını istedi. R.Y. kabul etti, iki arkadaşının özel anlarını kayda aldı.R.Y.'nin çektiği görüntüleri okuldan bir başka arkadaşı D.I.'ya yollamasıyla skandal patlak verdi. Görüntü kaydı önce okulda elden ele dolaştı, ardından internete düştü.

O ANLARI KAYDETTİLER

Halk TV’nin haberine göre N.E.A., ev sahibi R.Y.'den, erkek arkadaşlarıyla birlikte saklanmalarının kaydedilmesini istedi. R.Y., bu isteği yerine getirerek iki arkadaşının özel anlarını kaydetti. Ancak olay dönüm noktasında, R.Y.'nin bu görünümü aynı okuldan arkadaşı D.I.'ya gönderilmesi oldu.

R.Y., ifadesinde şunları söyledi: "DI benim okuldan kız arkadaşım olur. Benim kendisinde bazı özel ayrıntılarım ve özel bilgilerim vardı. Birkaç gün sonra D.I., bana, yukarıda tuttuğum görüntüyü kendisine göndermemi veya elindekileri tuttuğunu yayacağını söyledi. D.I, elimde N.E.A.'ya ait görüntüler olduğunu biliyordu. D.I., beni bu şekilde tehdit ettiğinden, elimdeki görüntüleri kendisine verdim."

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

D.I., aldığı bu görüntüleri erkek arkadaşı S.E.Y.'ye iletti. S.E.Y de bu görüntüleri başka bir arkadaşına gönderdi. Görüntüler daha sonra yavaş yavaş dolaşmaya başladı ve bir süre sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bir Instagram hesabından bu görüntüler paylaşıldı.

YURTDIŞI YASAĞI VE İMZA

N. E. A ve ailesinin şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 4 çocuğun ifadesi şüpheli sıfatı ile alındı. Çocuklardan bir kısmı için yurtdışı yasağı ve haftada 3 gün karakola imza verme şartı getirildi.

Kaynak: cumhuriyet