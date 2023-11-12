‘Demir Leblebi’yi TANK’LA EZDİK 2-1

İç sahada art arda iki maçta berabere kalan Kocaelispor’ son saniyede maçı kazandı. Erzurum ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Körfez, dün müthiş taraftarı önünde Çorum ile 1-1 berabere kalacakken, üç puanı kazandı. Milli aradan sonra 26 Kasım’da Giresun’a konuk olacağız

İLK YARI İKİ TAKIM DA GOLLERDE KAÇIRDI… GÖKHAN KALEDE DEVLEŞTİ…

1.dk: konuk takım maça başladı. 3.dk: Amaral uzaktan şut çekti kaleci Ali sektirdi. Tanque dönen topa vurdu kaleci kornere çeldi. Pozisyonda kaleci Ali sakatlık yaşadı. 5.dk: Çorum'da zorunlu oyuncu değişikliği!! Sakatlık yaşayan kaleci Ali devam edemedi. Yerine Hasan Hüseyin oyuna dahil oldu. Dk.12. Dk: Yusuf Cihat sol çaprazdan şutu çekti. Aut. 16.dk: Ahmet Sağat ceza sahası içinde döndü vurdu. Ancak kaleci Gökhan rahat kurtardı. 17.dk: Beridze, şutu çekti kaleci hasan Hüseyin'in kucağına geldi. Beridze'den etkisiz bir vuruş. 22.dk: Maçtaki ilk sarı kart!! Burak Öksüz'ün yaptığı faulle Geraldo yerde kaldı. Hakem sarı kartını Burak'a gösterdi. 25.dk: konuk takım çok tehlikeli geldi!! Atakan ceza sahası içinde topla buluştu. Ara pası verdi. Gökhan ile Burak hamle yaparken Ferhat'tan top dışarı çıktı. Aut. 29.dk: Çorum'da Geraldo'nun yaptığı hamlede oğuz ceylan yerde kaldı. Geraldo sarı kart gördü. 34.dk: Sağ kanattan Ozan hızlı geldi. Ancak savunmada Emir engelledi. 35.dk: Kaptan Ferhat ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı bekledi. Hakem oralı olmadı. 36.dk: Çorum'dan üst üste pozisyonlar!! Ozan ortaladı, Geraldo'dan kötü vuruş. Gökhan çok rahat topu aldı. 42.dk: Ferhat uzaktan şut attı. Emir'e çarpan topa ters ayağıyla yakalanan Gökhan uzandı. Kayıp zaman olarak 4 dakika verildi. 45+1: serbest vuruşu kullanan Yusuf'un ortasında Emir'in kafa vuruşu gol oldu. Ancak kaleci Hasan'a faul yaptığı için gol iptal oldu. Hakem düdüğünü çaldı ve ilk yarı sona erdi: 0-0.

İKİNCİ YARI MERT VE YUSUF ABDİOĞLU GİRDİ… DANKE PENALTIDAN ATTI, AHMET SAĞAT EŞİTLİĞİ SAĞLADI

46.dk: Kocaelispor'da iki değişiklik birden!.. 49.dk: Çorum'dan üst üste tehlikeli pozisyonlar!.. İki pozisyonu da Kocaelispor savunması engelledi. Amaral düşürüldü, hakem tereddütsüz penaltıyı verdi, Golcü Tanke mermi gibi vurdu: 1-0. Samsun’dan alamadığımız Ahmet Sağat 70’de beraberliği sağladı. Beridze 74’de mermi gibi bir kafa vurdu, top direkten döndü. Tanke 90 artı 5’te harika bir golle 3 puanı getirdi. Bu hafta maç yok, 26 Kasım’da Giresun’a konuk olacağız.