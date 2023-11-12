‘Demir Leblebi’yi TANK’LA EZDİK 2-1

İç sahada art arda iki maçta berabere kalan Kocaelispor’ son saniyede maçı kazandı. Erzurum ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Körfez, dün müthiş taraftarı önünde Çorum ile 1-1 berabere kalacakken, üç puanı kazandı. Milli aradan sonra 26 Kasım’da Giresun’a konuk olacağız
İLK YARI İKİ TAKIM DA GOLLERDE KAÇIRDI… GÖKHAN KALEDE DEVLEŞTİ…
1.dk: konuk takım maça başladı. 3.dk: Amaral uzaktan şut çekti kaleci Ali sektirdi. Tanque dönen topa vurdu kaleci kornere çeldi. Pozisyonda kaleci Ali sakatlık yaşadı. 5.dk: Çorum'da zorunlu oyuncu değişikliği!! Sakatlık yaşayan kaleci Ali devam edemedi. Yerine Hasan Hüseyin oyuna dahil oldu. Dk.12. Dk: Yusuf Cihat sol çaprazdan şutu çekti. Aut. 16.dk: Ahmet Sağat ceza sahası içinde döndü vurdu. Ancak kaleci Gökhan rahat kurtardı. 17.dk: Beridze, şutu çekti kaleci hasan Hüseyin'in kucağına geldi. Beridze'den etkisiz bir vuruş. 22.dk: Maçtaki ilk sarı kart!! Burak Öksüz'ün yaptığı faulle Geraldo yerde kaldı. Hakem sarı kartını Burak'a gösterdi. 25.dk: konuk takım çok tehlikeli geldi!! Atakan ceza sahası içinde topla buluştu. Ara pası verdi. Gökhan ile Burak hamle yaparken Ferhat'tan top dışarı çıktı. Aut. 29.dk: Çorum'da Geraldo'nun yaptığı hamlede oğuz ceylan yerde kaldı. Geraldo sarı kart gördü. 34.dk: Sağ kanattan Ozan hızlı geldi. Ancak savunmada Emir engelledi. 35.dk: Kaptan Ferhat ceza sahası içinde yerde kaldı. Penaltı bekledi. Hakem oralı olmadı. 36.dk: Çorum'dan üst üste pozisyonlar!! Ozan ortaladı, Geraldo'dan kötü vuruş. Gökhan çok rahat topu aldı. 42.dk: Ferhat uzaktan şut attı. Emir'e çarpan topa ters ayağıyla yakalanan Gökhan uzandı. Kayıp zaman olarak 4 dakika verildi. 45+1: serbest vuruşu kullanan Yusuf'un ortasında Emir'in kafa vuruşu gol oldu. Ancak kaleci Hasan'a faul yaptığı için gol iptal oldu. Hakem düdüğünü çaldı ve ilk yarı sona erdi: 0-0.
İKİNCİ YARI MERT VE YUSUF ABDİOĞLU GİRDİ… DANKE PENALTIDAN ATTI, AHMET SAĞAT EŞİTLİĞİ SAĞLADI
46.dk: Kocaelispor'da iki değişiklik birden!.. 49.dk: Çorum'dan üst üste tehlikeli pozisyonlar!.. İki pozisyonu da Kocaelispor savunması engelledi. Amaral düşürüldü, hakem tereddütsüz penaltıyı verdi, Golcü Tanke mermi gibi vurdu: 1-0. Samsun’dan alamadığımız Ahmet Sağat 70’de beraberliği sağladı. Beridze 74’de mermi gibi bir kafa vurdu, top direkten döndü. Tanke 90 artı 5’te harika bir golle 3 puanı getirdi. Bu hafta maç yok, 26 Kasım’da Giresun’a konuk olacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.