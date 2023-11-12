Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Karaaptiler Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda Naim Çakar (28), kozalak toplamak için ağaca çıktı. Elindeki demir çubuk elektrik tellerine değen Çakar, akıma kapılarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakar’ın cenazesi, İstanbul’a gönderildi.