Karaaptiler Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda Naim Çakar (28), kozalak toplamak için ağaca çıktı. Elindeki demir çubuk elektrik tellerine değen Çakar, akıma kapılarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakar’ın cenazesi, İstanbul’a gönderildi.
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Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılan genç hayatını kaybetti
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kozalak topladığı ağaçta elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.