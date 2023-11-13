FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 65 - Türkiye: 72

Ithrottamidstod Asvellir'de oynanan karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Milliler, İzlanda karşısında ilk yarıyı 39-26 önde tamamladı. Diğer periyotlarda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar salondan 72-65 galip ayrıldı.
Millilerde Quanitra Hollingsworth 17, Ayşe Cora ve Gökşen Fitik 11'er sayıyla oynadı. İzlanda’da ise Thelma Dis Agustdottir 20 sayı kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.