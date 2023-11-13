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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 65 - Türkiye: 72

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında karşılaştığı İzlanda’yı 72-65'lik skorla mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İzlanda: 65 - Türkiye: 72 mask

Ithrottamidstod Asvellir'de oynanan karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Milliler, İzlanda karşısında ilk yarıyı 39-26 önde tamamladı. Diğer periyotlarda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar salondan 72-65 galip ayrıldı.

Millilerde Quanitra Hollingsworth 17, Ayşe Cora ve Gökşen Fitik 11'er sayıyla oynadı. İzlanda’da ise Thelma Dis Agustdottir 20 sayı kaydetti.

- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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