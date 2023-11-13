- Spor

KOCAELİSPORLU FATİH ASİST YAPTI, SERHAT ATTI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, 13. Hafta mücadelesinde kendi sahasında  Play-Off hesapları yapan  Ankara Demirspor’u konuk etti.

EMRE SADIK
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ZONGULDAK, KOCAELİSPORLU FUTBOLCULARLA GÜLDÜ

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynanan müsabakayı 1-0 yenerken Zonguldak Kömürspor, 55. dakikada Fatih Bektaş’ın pasında   ceza sahası içinde topla buluşan Serhat Doğukan Taşdemir’in attığı  golle 1-0 öne geçti.
# ceza

- Spor

Muhabir  Emre Sadik

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