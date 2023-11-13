KOCAELİSPORLU FATİH ASİST YAPTI, SERHAT ATTI

ZONGULDAK, KOCAELİSPORLU FUTBOLCULARLA GÜLDÜ
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda oynanan müsabakayı 1-0 yenerken Zonguldak Kömürspor, 55. dakikada Fatih Bektaş’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serhat Doğukan Taşdemir’in attığı golle 1-0 öne geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.