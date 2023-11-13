İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM’ye gitti. Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.
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Kahve zinciri şubesinde oturanlara İsrail protestosu; içecekler yere fırlatıldı
İzmit ilçesinde bulunan bir AVM’deki kahve zincirinin şubesine gelen bir grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gruptan bir kişi, burada oturanların içeceğini alıp, yere attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.