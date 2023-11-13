İstinat duvarı çökmesi büyük paniğe sebep olmuştu! Valilikten açıklama geldi!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde yaşanan yol çökmesiyle ilgili Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Olayın yolda meydana gelen zemin çökmesi olduğunun belirtildiği açıklamada, "İzmit ilçemiz, Bekirdere Mahallesi, Sabır Sokakta zemin çökmesi meydana gelmiş olup, çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamakla birlikte bir araçta hasar meydana gelmiştir. Çökmenin meydana geldiği sokak üzerinde teknik ekibin incelemesi sonucu bu alana yakın olan 3 binanın boşaltılmasına karar verilmekle, burada ikamet eden 11 kişiden 7’si yakınlarının yanına, 4’ü ise Büyükşehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirilmiştir. Olay yeri ve çevresinde gereken bütün tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.