İstinat duvarı çökmesi büyük paniğe sebep olmuştu! Valilikten açıklama geldi!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde yaşanan yol çökmesiyle ilgili Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Olayın yolda meydana gelen zemin çökmesi olduğunun belirtildiği açıklamada, "İzmit ilçemiz, Bekirdere Mahallesi, Sabır Sokakta zemin çökmesi meydana gelmiş olup, çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamakla birlikte bir araçta hasar meydana gelmiştir. Çökmenin meydana geldiği sokak üzerinde teknik ekibin incelemesi sonucu bu alana yakın olan 3 binanın boşaltılmasına karar verilmekle, burada ikamet eden 11 kişiden 7’si yakınlarının yanına, 4’ü ise Büyükşehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirilmiştir. Olay yeri ve çevresinde gereken bütün tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.