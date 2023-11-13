- Asayiş

İki grup arasında kavga: 1 yaralı!

Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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İki grup arasında kavga: 1 yaralı! mask

Hacıhalil Mahallesi kent meydanında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasında şişe kırılan Y.Ş (23) yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
# sağlık

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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