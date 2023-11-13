İki grup arasında kavga: 1 yaralı!

Hacıhalil Mahallesi kent meydanında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasında şişe kırılan Y.Ş (23) yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.