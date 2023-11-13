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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de son günlerde etkili olan yağışlar ne kadar sürecek?

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? mask
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de günlerdir etkisini gösteren yağışlar ne kadar sürecek? Sıcaklıklar ne kadar düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de Sağanak yağış günboyu etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı ise en düşük 12, en yüksek 17 derece olacak. Hafta boyunca ara ara yağışların etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
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