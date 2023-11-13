Kredi kartı borçları 1 yılda yüzde 180 arttı

Geçim mücadelesi veren vatandaş kredi kartlarına sarılıyor. Bireysel kredi kartı harcamaları son 1 yılda yüzde 122, kart borçları yüzde 180 arttı. Eylül ayında kredi kartı sayısı 112.7 milyon, banka kartı (ATM) sayısı 184.4 milyon, ön ödemeli kart sayısı 84.5 milyon olurken, bu kartlarla yapılan harcamaların bir aylık toplamı 807.7 milyar TL'ye ulaştı. Kredi kartı borçları ise 10 ayın sonunda 991.9 milyar liraya yükseldi. Kart borçluluğu oranı yoksul ve geri kalmış illerde, yüzde 180 olan ortalama oranı katladı. Hakkari'de bireysel kredi kartı borçluluk oranındaki artış yüzde 230 olurken, Şanlıurfa'da yüzde 238, Kilis'te yüzde 228, Diyarbakır'da yüzde 243'e çıktı.

14 İLDE YÜZDE 200

Ülke genelinde bireysel kart borçlarındaki 10 aylık artış 81 ilin 14'ünde yüzde 200'ün üzerindeyken diğer illerde ise yüzde 150-200 arasında bulunuyor. Bireysel kredi kartı sahiplerinin yüzde 83'ünün borcu da 10 ayda 2.5 kat arttı.

Kaynak: SÖZCÜ