- Ekonomi

Altın fiyatları güne nasıl başladı?

13 Kasım Pazartesi Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları güne nasıl başladı? mask

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.781,19₺

Gram altın satış: 1.781,44₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.945,00₺

Çeyrek altın satış: 3.036,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.907,00₺

Yarım altın satış: 6.071,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.778,00₺

Tam altın satış: 12.093,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.167,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.351,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.086,00₺

Ata altın satış: 12.411,00₺
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- Ekonomi

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