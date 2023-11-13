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Başpehlivan güreşten çekildi, ortalık karıştı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri’nde yarıştan çekilen güreşçi, izleyicilerle tartıştı.

İhlas Haber Ajansı
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Fethiye’de düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi. Olayın ardından izleyicilerle tartışan Balaban, o anları kaydeden basın mensuplarına da saldırdı.

3 ay önce de fotoğraf isteyen taraftarlarıyla tartışmıştı

Geleneksel 30. Seki Pehlivan güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlarıyla da tartışmıştı.
# İsmail Balaban, Başpehlivan, Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri, fotoğraf

- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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