Başpehlivan güreşten çekildi, ortalık karıştı!

Fethiye’de düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi. Olayın ardından izleyicilerle tartışan Balaban, o anları kaydeden basın mensuplarına da saldırdı.
3 ay önce de fotoğraf isteyen taraftarlarıyla tartışmıştı
Geleneksel 30. Seki Pehlivan güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlarıyla da tartışmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.