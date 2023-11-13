Başpehlivan güreşten çekildi, ortalık karıştı!

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Fethiye’de düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi. Olayın ardından izleyicilerle tartışan Balaban, o anları kaydeden basın mensuplarına da saldırdı.

3 ay önce de fotoğraf isteyen taraftarlarıyla tartışmıştı

Geleneksel 30. Seki Pehlivan güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlarıyla da tartışmıştı.