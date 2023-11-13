Yeni hal binasında son durum!

Gelişen ve büyüyen şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerin inşasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda Gebze bölgesinin sebze ve meyve sektörüne yeni bir vizyon katacak olan Yeni Hal Binasında ekipler durmaksızın çalışıyor. Yeni hal binasında ilerleme durumu yüzde 55 seviyesine geldi.

YOĞUN İMALAT

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının çalışmaları dahilinde A blokta çatı tabliyesinin son kısmı tamamlanırken çatı da kaplama imalatına başlandı. Yine ana bina olan A blokta elektrik, tuğla örme ve sıvama çalışmaları devam ediyor. D blokta betonarme ve istinat duvarı imalatları yapılırken B-C bloklarda yakın zamanda çatı işlerine başlanacak. Ayrıca hal kampüsünün girişinde yer alacak giriş binası ve kantar için çalışmalara başlandı.

34 DÜKKAN VE SANDIK DEPOSU

Hal binası projesinde 34 adet dükkân ve sandık deposu yer alıyor. Geniş alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak modern hal binası, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde inşa ediliyor. 25 bin metrekare alan üzerine kurulacak hal binasında işler hızlı ilerliyor.

YETERSİZ BİNADAN MODERN YAPIYA

Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan ve fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut Sebze ve Meyve Hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yeni yerine taşınacak. Hal binasında 34 adet dükkân ve sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı, 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı hal esnafı ve vatandaşlara hizmet verecek.