Kandıra Belediyesi'nden boykot kararı!

Türkiye genelinde başlatılan İsrail boykotuna tüm sosyal tesislerinde İsrail menşeli malların satışını durdurarak destek veren Kandıra Belediyesi, İsrail'e destek veren global ödeme sistemlerini terk ederek 'Troy' olarak bilinen Türkiye Ödeme Sistemi'ne geçeceklerini açıkladı.Kandıra Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Filistin ve Gazze halkına yönelik acımasızca zulüm ve bombardımana tepki olarak ikinci boykot kararının alındığı ifade edildi. Yerli ödeme sistemi olan TROY’a geçmek için çalışmalara başlanıldığı belirtilen açıklama da, ‘’ Kandıra Belediyesi ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızın tamamının banka kartlarının yerli ve milli “Troy” kart sistemine geçirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Hayırlı uğurlu olsun’’ denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.