Boykotlar sürerken… Coca-Cola’ya devlet desteği!

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan belgelere göre ağustos ayında 1.301 defa şirketlere teşvik verilmesi kararlaştırıldı.
BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta primi işçi hissesi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler verildi.
KAMU KURUMLARI BOYKOT EDİYOR
Teşvikler içinde en öne çıkanı ise Coca-Cola’ya verilen oldu. İsrail’in Filistin’e saldırıları nedeniyle başta AKP’li belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumu Coca-Cola’yı boykot ederken şirkete teşvik verilmesi dikkat çekti.
Coca-Cola İçecek AŞ 590 milyon 793 bin TL’lik yatırımı karşılığında teşvik aldı. Gazlı içecek imalatı nedeniyle verilen teşvikler şöyle:
Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 60 vergi indirimi, yüzde 25 yatırıma katkı oranı.
Son olarak TBMM, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menülerinden kaldırmıştı.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Wallace Emre. - Starbuks mc donalds protestocuları sizi sahneye alalım.Haydi buyrunnnnnnnnnnnnnn
Murat - Burgere giden mcdonalsa giden ablalar abiler görün işte yanlış yerleri protesto ediyonuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.