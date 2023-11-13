İzmit Sanayi Sitesi girişine bir üstgeçit yapmak çok mu zor?

İzmit Sanayi Sitesi, Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden biridir. Site 1966 yılında Ömer Türkçakal Bulvarında (Eski Gölcük Yolu Üzerinde ) kuruldu. Sanayi Sitesi içinde 2-3 bine yakın işyeri var. Her iş yerinde 3-4 kişi çalışsa, gündüz sitenin nüfusu 10 bini buluyor. Siteye arabasını tamir etmek için gelenler hariç…

Gazete idari binamız İzmit Sanayi Sitesi’ne taşındıktan sonra, siteyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya başladım. İzmit Sanayi Sitesi’nin başkanlığını yıllardır Muzaffer Gürfidan yapıyor.

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Gazete binamız sanayi sitesine taşındığında, sitenin en büyük sorunlarından birinin üstgeçit olduğunu tespit ettim. Bunu da site başkanı Gürfidan’a söyledim. Ayrıca iş çıkışı, sitenin önündeki otobüs durağı kabini de yetersizdi, yağmur yağdığında ihtiyaca cevap veremiyordu.

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Geçtiğimiz ay İzmit Sanayi Sitesi’nin önündeki yolda düzenlemeler yapıldı. Düzenleme dediğim, yol asfaltlandı, yeni kaldırımlar kondu. Arabaların sanayi sitesine girmesi için yan yol yapıldı. Yeni düzenlemeler yapılırken İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan’a buraya bir üstgeçit yapılması gerektiğini yine söyledim. Gürfidan da bu sorunun farkında olduğunu, bu talebi Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğini söyledi…

ÜSTGEÇİT YAPTIRIN

Ben de kendisine, “Başkan, bu sitede yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor, arabasını tamir için gelenleri de düşünürseniz, bu sayı çok artar. Buraya ne yaparsanız yapın, bir üstgeçit yaptırın. Bakınız insanlar arabaların içinden karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyor. Bu yolda her an kaza olabilir, çünkü bu yol kaza yapmaya müsait. Şu anda bu yol yayalar için Kocaeli’nin en tehlikeli yollardan biridir” dedim…

DURAK KABİNİ KONMALI

Bir de sanayi girişindeki otobüs durağı kabini yetersiz, yer müsait, bu durağa yanına bir durak kabini daha konabilir, iş çıkışında burası çok kalabalık oluyor, yağmur yağdığında durak kabini yetersiz olduğu için vatandaş durağı sığmıyor ve ıslanmak zorunda kalıyor.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Cumartesi günü İzmit Sanayi Sitesi ışıklarında kaza bağıra bağıra geldi. Halk otobüsü, iki kişiye vurdu, kazada ikisi de yaralandı. Bu tür kazalar ilerdeki günlerde yine olacaktır. İzmit yönünden sanayiye gelmek isteyen yayalar da, sanayiden Gölcük yönüne gitmek isteyen yayalar da karşıdan karşıya geçerken büyük sorun yaşıyor. Zira ışıklar da çok karışık. Bu karışıklıktan dolayı yayalar her karşıdan karşıya geçişte büyük tedirginlik yaşıyor.

Sanayi sitesinin karşısında Emex Otel var. Özellikle yazın otelin havuzuna giden çocuklar var, İzmit’e gitmek için yolun karşısına geçmek zorunda. Onlar da tehlikeli bir yolculuk sonrasında karşıdan karşıya geçmek zorunda. Çocuklar da karşıya geçmek isterken, büyük tehlike yaşayacaktır.

BÜYÜKAKIN’A SESLENİYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a buradan sesleniyorum; Ulaşım Daire Başkanlığına talimat verin, gelsinler İzmit Sanayi Sitesi ışıklarında bir araştırma yapsınlar…

İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan’a sorsunlar, site içindeki esnafa sorsunlar, siteye gelen vatandaşlara sorsunlar, sabah 09.00 civarında ve saat 17.30-18.00 civarında sanayi sitesine gelip sorunları yerinde tespit etsinler.

Bölgedeki keşmekeşliği yerinde görsünler.

YENİ KAZALAR OLACAKTIR

İzmit Sanayi Sitesi ışıkları mevkiine üstgeçit yapılmadığı müddetçe, yaralamalı veya ölümlü trafik kazaları mutlaka ama mutlaka olacaktır.

Olmayacağı yönünde kimse garanti veremez.

Ben buradan uyarıda bulunuyorum.

İzmit Sanayi Sitesi ışıkları mevkiine üstgeçit yapılmadığı müddetçe, bundan sonra olacak yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarının vebali Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nindir… Benden söylemesi.