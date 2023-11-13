Göztepe, ilk deplasman mağlubiyetini aldı

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında dün Erzurum FK’ya konuk oldu. Bol gollü geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip, 3-2 kazandı. Deplasmandan eli boş dönen sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı. İzmir ekibi, daha önceki dış saha maçlarında Altay, Manisa FK, Boluspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarından 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ile ise berabere kalmıştı.
Göztepe, milli araya kötü girdi
Trendyol 1. Lig’de oynadığı son iki maçında istediği sonuçları alamayan Göztepe, geçtiğimiz hafta evinde Kocaelispor’a 1-0 yenilirken, bu hafta sonu da Erzurum FK’ya dış sahada mağlup oldu. Ligde 6. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, 20 puanla ve üst üste iki yenilgiyle milli araya girmiş oldu. Takımlarından şampiyonluk bekleyen Göztepeli taraftarlar da alınan kötü sonuçlardan sonra Teknik Direktör Radomir Kokovic’e sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
Göztepe’de yönetimin genç çalıştırıcı ile bir görüşme yapması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.