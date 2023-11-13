Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mutlu Şehir Okullarında ebeveyn, evli çiftler ve çocuklara yönelik gerçekleşen danışmanlık, eğitim, sosyal-kültürel etkinlikler ve fiziksel aktivite programlarının yanında alanında uzman kişilerin yer aldığı söyleşi programları devam ediyor. Son olarak ‘’Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir’’ başlığıyla akademisyen yazar Dr. Özgür Bolat, Kocaelililerle bir araya geldi.

ÇOCUK YETİŞTİRMEK KENDİNİ YETİŞTİRMEKTİR

‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir’ başlığıyla söyleşisini gerçekleştiren akademisyen yazar Dr. Özgür Bolat, ‘’Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir. Kendinizle kurduğunuz ilişki çocuğunuzla kurduğunuz ilişkiyi belirliyor. Kendini yargılayan çocuğu da yargılıyor. Dış kaynaklılar koltuktan güç alır, iç kaynaklılar koltuğa güç verir. Dış kaynaklılar ne olmak istiyorum sorusunu sorar, iç kaynaklılar ne yapma istiyorum sorusunu sorar. Dış kaynaklıların hedefi vardır, iç kaynaklıların vizyonu vardır. Dış kaynaklı öğretmen müfredatı yetiştirir, iç kaynaklı öğretmen çocuğu yetiştirir. Dış kaynaklı insan gemiyle ilgilenir, iç kaynaklı insan limanla ilgilenir, gidecek bir yeri vardır onun. Eğer sizde dış kaynaklı iseniz iç kaynaklıya yolculuk yapabilmeniz için; ben nasıl anlam yaratıyorum bunu bulmanız lazım. Ebeveynlikte ne bu? Dış kaynaklı ebeveynlikte kendi ihtiyacı karşılanmayınca sinirleniyor. İç kaynaklı bireyler çocuğun temel ihtiyacını anlıyor’’ dedi.

MUTLU ŞEHİR OKULLARI

Milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Mutlu Şehir Okulları başlığı ile ayrıca Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenliyor. Hizmetlerden faydalanmak için https://annesehir.kocaeli.bel. tr/uyekayit kayıt yaptırabilir, 318 27 25 nolu telefon bilgi alınabilir.