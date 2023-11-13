Üstlerinden 144 sikke çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ve bir yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.