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Üstlerinden 144 sikke çıktı

Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Üstlerinden 144 sikke çıktı mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ve bir yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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