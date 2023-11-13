Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ve bir yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- Asayiş
Üstlerinden 144 sikke çıktı
Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.