Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan KYK, burs ve kredi sonuçlarını erişime açtı. KYK burs ya da öğrenim kredisi için hak kazanan öğrenciler taahhütname onaylatmamaları halinde ödeme alamayacak.
- Eğitim Güncelleme:
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!
KYK burs sonuçları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 13 Kasım 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecek. KYK burs sonuçları ardından maddi destek almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 19 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.