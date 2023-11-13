- Eğitim G:

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!

KYK burs sonuçları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 13 Kasım 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecek. KYK burs sonuçları ardından maddi destek almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 19 Kasım 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! mask

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan KYK, burs ve kredi sonuçlarını erişime açtı. KYK burs ya da öğrenim kredisi için hak kazanan öğrenciler taahhütname onaylatmamaları halinde ödeme alamayacak.
# KYK, Burs, eğitim, Kredi

- Eğitim

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