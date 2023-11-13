Kartepe Maşukiye yolu üstünde bulunan ve yarım kalan otel inşaat çevre sakinlerinde endişeye neden oluyor. Otel inşaatının etrafında herhangi güvenlik olmaması tehlikelere davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri "Çocuklarımız merak edip bu inşaata girse vebalini kim ödeyecek? Önlem alınması için birinin zarar mı görmesi gerek" dedi. Bölge sakinleri otelin etrafında kısa sürede güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.
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Tehlike saçan bu otel inşaatında önlem alınmayacak mı?
Kartepe Maşukiye yolunda bulunan uzun süredir inşaat halinde bulunan otelin etrafında hiçbir güvenlik olmaması endişe veriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.