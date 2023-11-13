Tehlike saçan bu otel inşaatında önlem alınmayacak mı?

Kartepe Maşukiye yolu üstünde bulunan ve yarım kalan otel inşaat çevre sakinlerinde endişeye neden oluyor. Otel inşaatının etrafında herhangi güvenlik olmaması tehlikelere davetiye çıkarıyor. Bölge sakinleri "Çocuklarımız merak edip bu inşaata girse vebalini kim ödeyecek? Önlem alınması için birinin zarar mı görmesi gerek" dedi. Bölge sakinleri otelin etrafında kısa sürede güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.