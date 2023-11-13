Fuhşa teşvikten 26 yıl hapis cezası yedi!

Başiskele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' ile 'hükümlünün veya tutuklunun kaçması' suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya Canbaz'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini tespit ettiği Canbaz'ı yakaladı. Canbaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.