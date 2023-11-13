Başiskele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' ile 'hükümlünün veya tutuklunun kaçması' suçlarından 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya Canbaz'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini tespit ettiği Canbaz'ı yakaladı. Canbaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Fuhşa teşvikten 26 yıl hapis cezası yedi!
Başiskele ilçesinde, 2 ayrı suçtan hakkında toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oya Canbaz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.