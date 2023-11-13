Kocaelispor'a son üç yıldır kan kusturan belalımız Serkan Özbalta: “Bizi dinlemişler”

Çorum FK Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta maçtan sonra şunları söyledi: “Hafta başı başladığımız görevimizde, 4 gün antrenman yapıp buraya geldik ve sonunda anlıyorum ki oyuncularımız bizi dinlemişler, yapmak istediklerimizi harfiyen yerine getirdiler ki maçın sonuna kadar kalecimizden başlayan çıkışlar, orta sahadaki geçişler, hem de rakip ceza sahasına nasıl girilir, girdiğimizde neler yapabiliriz, tam manasıyla yerine getirdiler. Bazen böyle olabiliyor. Talihsizlik olabiliyor. Ceza sahasındaki doğru tercihler, vuruştaki becerilerimizde biraz eksik kaldık. Onun dışında takım savunmasını da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fena oyun olmadı bizim açımızdan. Bu kısa dilimde; ilerde bu takım bize neler verebilir diye baktığımızda bu takım iyi şeyler yapacaktır. Oynayan veya oynamayan oyuncular diye ayırdığımızda sakat oyuncularımız da bunlara dahil olunca, bugün biraz sıkıntı yaşadık ama bu yüzden takımlar 23-25 kişilik kadrolardan kuruluyor. Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Güçlü bir takı olduğumuzu gösterdiler. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bazen son dakikada siz atıyorsunuz, çılgınca sevinç oluyor.

“BU OYUNUN DOĞASINDA VAR”

Oyunun doğasında var. Bazen de yiyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Çok uç noktalarda sevinç yaşamak ya da yerin altına kafayı sokup enseyi karartmak doğru değil. Olgun bireyler gibi şu anki karşılaşmanın üstesinden geleceğiz. Sezon sonu hedefimiz var. Bugün kimseye kupa vermiyorlar. Evet, bir başarı yakalıyorsun. Sezon sonu geldiğinde istediğimiz noktada bitireceğimizin sinyallerini bugün verdiler. Kocaelispor’u da tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet serisi yakalandı. Şehir bütünleşmiş, taraftar iyiydi. Zevkli bir karşılaşma oldu. Savunma yapmaya gelmedik buraya, gördünüz. Her çıkışımızda karşı kaleye gidebildik, başarılı olabildik. Buraya gelen Çorum taraftarının da desteklerinin devam etmesini isterim. En kötü bir puanla dönelim isterdik. Ama diğer günlerde bunu telafi etmek istiyoruz. Onlara çok teşekkür ederim” dedi.