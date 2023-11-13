Kartepeli eski başkan yardımcısı yeni dönemde başkan aday adayı…

2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Kartepe Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olacağını açıklayan Holat, ilçede geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Uzun yıllardır Kartepe Belediyesi'nde yöneticilik yapmış olan Bali Holat, aday adaylığı sürecini, yakın çevresinin desteğiyle sahaya inerek başlattı. 15 yıl belediye başka yardımcılığı görevinde bulunan Bali Holat, edindiği tecrübeye güvenerek bu yola çıktığını açıkladı.

35 YILLIK DENEYİM

Karatepe’nin çehresini değiştiren Kartepe İlçesi Revizyon İmar Planı, Kartepe Kent Merkezi'nin planlanması ve uygulamasının başlatılması, Kartepe Teleferik Projesi’nin hazırlanması ve süreçlerinin tamamlanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi, Kartepe Turizm Master planının yapılması gibi pek çok imaj projeyi yöneten Holat, 35 yıllık tecrübesiyle yeni dönem için hazır olduğunu açıkladı.

BALİ HOLAT KİMDİR

1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Bali Holat, Türkiye'nin ilk "Şehir Planlayıcılarından" biridir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde "İşletme Yöneticiliği" eğitimi almış olan Holat, 1987'den bu yana şehir planlamacılığı konusunda çeşitli görevler üstlenmiştir.

2008 yılında Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne üçlü kararname ile Şehir Plancısı olarak atanmıştır.

2009 Mahalli İdareler seçimlerinin ardından yeni kurulan Kartepe Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü gibi müdürlüklerin kurulması ve yönetiminden sorumlu kurucu Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Bölgede geniş kitlelerce tanınan ve Maşukiyeli olan Bali Holat, İngilizce bilmektedir. İngilizce öğretmeni Aytun Hanımla evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.