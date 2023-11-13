Halk buluşması programı AKP’nin reklamı mı oldu?

İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi’nin organize ettiği Halk Buluşması programına tepki gösterdi. Yerel yönetimlere yüklenen Kartal, Nenehatun Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleştirilen Halk Buluşması’na yalnızca AKP Darıca İlçe Başkanı’nın davet edilmesini eleştirdi. Sadece bir partinin programa davet edilmesinin doğru olmadığını belirten Kartal, halk buluşmasının reklam çalışmasına benzediğini ifade etti.

“HANGİ SIFATLA YER ALIYOR”

Kartal’ın açıklamasının tamamı ise şöyle: “Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Nenehatun Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleşen Halk Buluşması gayet güzel düşünülmüş ve olması gereken bir çalışmadır. Fakat benim şöyle bir sorum olacak. Yerel yönetimdeki yetkililere yanınızda bulunan bir partiye mensup ilçe başkanı hangi sıfatla yer alıyor? Eğer ki siyasi ilçe başkanları da katılması gerekiyorsa Darıca’daki bütün siyasi ilçe başkanları davet edilmelidir. Amaç halk buluşması altında vatandaşın taleplerini derdini dinlemekse, ilçedeki bütün siyasi partiler elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Fakat böyle bir davet gelmemesinden dolayı sadece bir partinin ilçe başkanı davet edilmesi halk buluşması değil de reklam çalışmasına dönüyor. En büyük dileğim, Darıcalılar’ın hak ettiği değeri görmesi, halkımızın rahat, huzurlu, mutlu ve modern bir şehirde yaşaması, bütün ilçelere örnek olması ve sizden gururla övgüyle bahsedilmesidir.”