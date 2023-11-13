Büyükşehir’den Wilcynski Caddesi’ne neşter

Eski İstanbul yolunu, Gündoğdu ve Bayındırlık bölgesine bağlayan Wilcynski Caddesinin güzergâhı değişiyor. Daha önce sürücüler için zorlu olan inişli çıkışlı yol, Alemdağ Sokağı takip eden yamaca taşınıyor. Kocaeli şehir Hastanesi’nin tamamlanmasıyla trafik yükü artan yola neşter vuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasıyla yoldaki keskin virajlar kalkacak, ulaşım kolay ve güvenli hale gelecek. Caddedeki dik iniş çıkışlar da büyük oranda azalacak. Sürücüler yaz kış daha güvenli bir yolculuk yapma imkânına kavuşacak. Ağır tonajlı araçlar ve otobüsler de bu yolu kullanabilecek.

TOPLAM 877 M UZUNLUĞUNDA CADDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski İstanbul yolunun Gündoğdu Mahallesine bağlantısını sağlayan Wilcynski Caddesinin bağlantı yolu kapsamında taş duvar ve terasman çalışmalarına devam ediyor. Bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 877 metre olacak yolda 2 adet 3x3 menfez yapılacak. Ayrıca 3.500 metreküp 415 metre taş duvar imalat çalışması ile 24 bin 200 metreküp dolgu, 500 metreküp beton dökülüp 3 bin ton asfalt3 bin ton pmt, 300 metrekare parke yapılacak.