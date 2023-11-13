500 fidan diktiler

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Milli Ağaçlandırma etkinliğinde SEDAŞ, fidanları toprakla buluşturdu. Tüm bölgelerinde eşzamanlı katılım sağladığı organizasyonda 500 fidan dikimi gerçekleştirildi. SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir bir dünya, yaşanabilir bir gelecek için vazgeçilmez öneme sahip ağaçlık alanlar, iklim problemleri ve yangınlar gibi etkenlerle gittikçe daralıyor. Bu soruna karşı en önemli mücadele aracı yeni alanları ağaçlandırmak. Her yıl tekrar edilen bu değerli Milli Ağaçlandırma etkinliğine SEDAŞ çalışanlarımızla birlikte, Sakarya'da Kuzey Marmara İşletmesi, Kocaeli'de Körfez Kaşıkçı Mahallesi, Bolu’da Dolayüz köyü, Düzce’de Musa Baba köyü ve Gebze’de Yağcılar köyü mevkilerinde katılım gösterdik" denildi.