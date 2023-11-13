Siyasi kulislere bomba gibi düşen iddia: TAHİR BAŞKAN YİNE VALİ OLUYOR KARALOĞLU BÜYÜKŞEHİR’E DÖNÜYOR

Pazar günü Filistin mitingini geziyorum. İnanılmaz bir insan zinciri var… Her yer Yeşil Siyah Beyaz olmuş… Bu kente gelmiş gelmiş tek belediye başkanlığı gerçek meslek erbabı olarak nitelediğim akademisyen başkan Doç.Dr. Tahir Büyükakın, alandaki insan zinciriyle tek tek tokalaşıyor. Ben de gülümseyerek eski mahalle arkadaşımla tokalaşıyorum. Soracağım ama vazgeçiyorum… Yaklaşık 3 aydır aldığım izlenim şöyle:
Tahir Başkan Vali olmayı istiyor. Bu yönde çevresinde kulisler dolaşıyor. Rize kökenli Münir Karaloğlu ille de Büyükşehir diyor. Ersin Yazıcı da meyilli… Ama Karaloğlu ağır basıyor. Miting boyunca rastladığım partili üyeler de bu yönde fikir aktarıyorlar bana…
Ben de görevimi yapıp yazıyorum…
Kişisel yorumum mu?:
Tahir Büyükakın bu kent için bir şanstı…
Münir Karaloğlu ise tipik bir bürokrat…
Büyükakın ile ben geleceğe modern anlamda bakabiliyordum…
Bekleyip görelim…
Benimki sadece bir iddia…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kenan Sert - Münir bey aday olursa kesinlikle oy vermem.
Kuram - Her yer Şerif Hüseyin'in İngilizler ile birlik olup Osmanlı ya karşı açmış olduğu isyan bayrağı ile dolmuş gurur mu duydunuz ?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.