- Asayiş G:

Numan Yavalar hayatını kaybetti!

Tüpraş Rafinerisi geçmiş dönem Muhasebe Müdürlerinden 86 yaşındaki Numan Yavalar yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Numan Yavalar hayatını kaybetti! mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Kozluk Mahallesi sakinlerinden, İzmitlilerin yakından tanıdığı Gülten Yavalar'ın eşi Tüpraş Rafinerisi geçmiş dönem Muhasebe Müdürlerinden 86 yaşındaki Numan Yavalar yaşamını yitirdi. Şeniz Engin Yavalar ile Pelin Yavalar'ın babası olan Numan Yavalar, bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# numan yavalar

- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.849.266 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL