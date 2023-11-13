Numan Yavalar hayatını kaybetti!

İzmit Kozluk Mahallesi sakinlerinden, İzmitlilerin yakından tanıdığı Gülten Yavalar'ın eşi Tüpraş Rafinerisi geçmiş dönem Muhasebe Müdürlerinden 86 yaşındaki Numan Yavalar yaşamını yitirdi. Şeniz Engin Yavalar ile Pelin Yavalar'ın babası olan Numan Yavalar, bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.