İzmit’te TOKİ Projesi vatandaşı mağdur etti: “Dayanacak gücümüz kalmadı”

TOKİ’nin projesi kapsamında Sekbanlı bölgesinde yapılan 535 konutun ihalesi tamamlandı ve 2020 yılında yer teslimi yapıldı. Ancak evler belirtilen tarihte sahiplerine teslim edilmedi ve vatandaşı oyaladılar. Hak sahiplerinin yüzde 80’nin sabit sözleşme yaptığı projede 2 yıldır TOKİ’ye ödeme yapılıyor. Hem kira hem ödeme yapan vatandaş ikisini birden ödeyemedikleri için isyan etti. Son zamanlarda artan kira artışlarıyla iyice mağdur olan vatandaşlar teslimatın yapılmasını talep ediyor. Konuya ilişkin konuşan hak sahibi “Teslim tarihi sürekli erteleniyor, çok zor durumdayız. Bir belirsizlik var ve bu belirsizlik bizleri çok yıprattı. Kimi hak sahibi kiraya geçti kimi akrabalarının yanında kalıyor. Çoğu Kişinin eşyası depolarda duruyor. Evler bitti sürekli gidip bakıyoruz. Biten evler teslime dilsin hala neyi bekliyorlar? Ekonomik olarak dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.