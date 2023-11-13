Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere yönelik en önemli yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen Güzide Gençlik Merkezi, öğrencilere kapılarını açmaya hazırlanıyor. İçerisinde yer alan podcast, laser tech, dijital derslikler, robotik kodlama, yazılım atölyesi, dijital oyun salonu, kütüphane, dergihane, çok amaçlı salon, bilardo salonları, sesli kitap atölyesi, hobi atölyeleri, araç ve uçak simülatörleri, Ar-Ge Merkezi, playstation ve fitness salonları ile birbirinden farklı birçok ihtiyaca cevap verebilen; aile danışmanı, psikolog ve diyetisyen desteği ile gençleri motive eden yeni nesil gençlik merkezi Gebzeli gençlere hizmet etmek için kapılarını açıyor. Güzide Gençlik Merkezi için kayıt tarihleri ise 7-15 Kasım olarak belirlendi.
- Eğitim
Bu merkez gençler için
Gebze'de Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi XR Laboratuvarı ve birçok sosyal, kültürel ve teknoloji alanlarının bulunduğu Güzide Gençlik Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.