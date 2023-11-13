İSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ SAĞLIK'TAN TASARRUF ÇAĞRISI

“SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Kocaeli Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürü Ali Sağlık, yaptığı açıklamada: “Barajlarımızdaki su seviyesi hakkındaki endişeleri bir kenara bırakarak su tasarrufu konusunda daha fazla bilinçlenmek ve bu konuda harekete geçmek, bölgenin su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Su, yaşamsal bir kaynaktır ve bu kaynağın sürdürülebilirliği gelecek nesiller için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, suyun etkili bir şekilde kullanılması ve israf edilmemesi, temel hedeflerimiz arasındadır. Sürdürülebilir su politikaları, suyun etkin ve dengeli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Yuvacık ve Namazgah Barajları gibi su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir kullanma çabalarını çağa uygun su politikalarıyla devam ettiriyoruz. Su kalitesini yükseltmek, kaynakları korumak ve suyun verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

İHSANİYE VE AVCIDERE BARAJLARINDA SONA YAKLAŞILDI

Mevcut su kaynaklarına yenilerinin de eklendiğini belirten Sayın Sağlık: “Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde gerçekleşen “Mutlu şehir Kocaeli” vizyonunun önemli ayaklarından biri olan İhsaniye ve Avcıdere Barajları’nın devreye alınmasıyla Karamürsel, Gölcük, Ulaşlı ve Ereğli Bölgelerinin su ihtiyacını karşılayacak projede sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla beraber İnşallah uzun süre su sıkıntısı yaşamayacağız.” sözleriyle bu önemli altyapı ağına dikkat çekti.

%25 KAYIP KAÇAK ORANI HEDEFİNE, 5 YIL ÖNCESİNDEN ULAŞILDI

Aralıksız devam eden altyapı yatırımlarının yanında geliştirdikleri birçok proje ile su kayıplarının azaltılması hakkında bilgi veren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “Dünyanın birçok bölgesinde değişen iklim koşulları ve kuraklığın etkisinin artmasından dolayı su kayıplarının azaltılması ve kontrolü daha da önemli hale gelmiştir. “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2028 yılı hedefi olarak belirlediği %25 kayıp-kaçak oranı hedefini yaptığımız yatırımlar sayesinde 2023 yılı itibariyle yakaladık. Böylece Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün belirlediği hedefe 5 yıl öncesinden ulaşmış olduk. Bu oranı daha da azaltmak için çalışmalarımız çağımızın sunduğu ileri teknolojik imkânlar eşliğinde hızla devam etmektedir. Biz bu kapsamda şehir şebeke hattımızı izole alt bölgelere (İAB) ayırarak su işletme sistemi SUİS, içme suyu SCADA kontrol merkezi, İKABİS rehberi, STEP testleri, periyodik gece dinleme çalışmaları, yüksek tüketimli abonelerin takibi, geri kazanım suyu, düzenli sayaç değişimi, basınç kırıcı vana (BKV) sistemleri ve LOGGER ile debi basınç kayıtları gibi su kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi ilkelerini hayata geçirmek için birçok proje çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kayıp-kaçak ile mücadelemizi sürdürerek suyumuzun hiçbir damlasını israf etmemek için hedefleri çok daha yukarılara taşıyacağız.” dedi. Tüm bu çalışmalara ek birçok alternatif su kaynaklarının da olduğu vurgusu yapan Sayın Sağlık: “Sürdürülebilir su yönetiminin sadece idarelerin sorumluluğunda değildir, toplumun her bireyinin de bu konuya katkı sağlaması büyük önem arz etmektedir.” diyerek tasarruf bilincinin önemine değindi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık : “Su tasarrufu, kişisel yaşam tarzlarımızda önemli bir yer tutmalıdır. Kocaeli halkından, su tasarrufuna önem vermelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Su, hepimizin ortak kaynağıdır. İkamesi olmayan bu vazgeçilmez kaynağımızı korumak da hepimizin sorumluluğudur. Sürdürülebilir su politikalarını desteklemek, gelecekte su kaynaklarımızın sağlığı ve sürdürülebilirliği için atılacak önemli bir adımdır. Kocaeli Su ve Kanal İdaresi olarak bu süreçte halkımızın da iş birliği ve desteği büyük bir önem taşıyor. Su kaynaklarını koruma ve su tasarrufunu teşvik etme konusundaki çabalarımızı birlikte sürdürerek sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz.” dedi.