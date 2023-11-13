GÖKHAN NAZARA GELDİ

TAKIMI İPTEN ALDI
Kocaelispor kalesinin koruyucusu Gökhan Değirmenci, Çorum FK maçında yine üst düzey bir performans göstererek takımı ipten aldı. Göztepe maçıyla formasını geri alan Değirmenci, teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın güvenini boşa çıkarmadı. Önceki gün Çorum FK maçında demeyimli oyuncumuz yüzüne aldığı darbe ile yaralandı. Hava topu mücadelesi sırasında Yusuf Andioğlu ile Gökhan Değirmenci yere düştü. Yere düştükleri sırada Abdioğlu’nun kramponları Değirmencinin yüzüne çarptı. Acı içinde yerde kalan kalecimizin yüzünde açılma meydana geldi. Sahaya giren sağlık görevlileri Değirmenci’nin yüzüne dikiş attı. Talihsiz bir olay yaşayan Gökhan, maçın geri kalanında kalesini başarılı bir şekilde korumaya devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.