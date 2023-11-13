Şimdi izin zamanı

“İYİCE DİNLENİN, AİLENİZE VAKİT AYIRIN”

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, önceki gün oynanan Çorum FK maçını 2-1 kazanarak yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Milli araya giren ligde, futbolculara 3 gün izin verildi. Temsilimiz 3 gin aranın ardından çalışmalarını Brunga Tesisler’nde sürdürecek. Kocaelispor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolculara bu 3 günlük arada iyice dinlenmelerini ve ailelerine vakit ayırmaları gerektiğini söyledi.