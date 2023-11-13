Şimdi izin zamanı

“İYİCE DİNLENİN, AİLENİZE VAKİT AYIRIN”
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, önceki gün oynanan Çorum FK maçını 2-1 kazanarak yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Milli araya giren ligde, futbolculara 3 gün izin verildi. Temsilimiz 3 gin aranın ardından çalışmalarını Brunga Tesisler’nde sürdürecek. Kocaelispor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, futbolculara bu 3 günlük arada iyice dinlenmelerini ve ailelerine vakit ayırmaları gerektiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.