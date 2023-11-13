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Amaral kendine gelmiş

Kocaelispor’un, Portekizli oyuncusu Joao Reis Amaral, Çorum FK maçında, Kocaelispor ile ilk onbirde sahaya çıktı. Performans düşüklüğü bulunan oyuncumuz, Çorum FK karşısında iyi mücadele ederek teknik heyetin gözüne girdi

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Amaral kendine gelmiş mask

KİLİT İSİM OLDU

Sezon başında Kocaelispor’a transfer olan Amaral, ilk çıktığı maçlarda iyi bir performans göstermiş ve takımın vazgeçilmez ilk onbir oyuncusu olmuştu. Ancak Portekizli oyuncu, Erzurum, Tuzla ve Gençlerbirliği maçlarında kötü performans göstererek formasını kaptırmıştı. Göztepe maçında ilk on birde forma giymeyen oyuncu, Çorum FK maçı ile formasına kavuştu. Mental olarak da kendisini toplayan futbolcumuz, Çorum FK maçında sahanın en iyiler arasındaydı. Takımına penaltı da kazandıran Amaral, galibiyetin kilit isimlerinden birisi oldu.
# oldu, Kocaelispor, çorum fk

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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