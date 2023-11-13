Amaral kendine gelmiş

KİLİT İSİM OLDU
Sezon başında Kocaelispor’a transfer olan Amaral, ilk çıktığı maçlarda iyi bir performans göstermiş ve takımın vazgeçilmez ilk onbir oyuncusu olmuştu. Ancak Portekizli oyuncu, Erzurum, Tuzla ve Gençlerbirliği maçlarında kötü performans göstererek formasını kaptırmıştı. Göztepe maçında ilk on birde forma giymeyen oyuncu, Çorum FK maçı ile formasına kavuştu. Mental olarak da kendisini toplayan futbolcumuz, Çorum FK maçında sahanın en iyiler arasındaydı. Takımına penaltı da kazandıran Amaral, galibiyetin kilit isimlerinden birisi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.