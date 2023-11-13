Başkan Hürriyet, Çınar Akademi ailesi ile buluştu

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çınar Akademi’de eğitimler sürüyor. Geçtiğimiz yıl birçok öğrencinin Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yerleşmesine fırsat sunan ve büyük bir aile olan Çınar Akademi’de veli toplantısı gerçekleştirildi. Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen veli toplantısının ardından akşam yemeğinde öğrenci ve velilere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti.



“ÇINAR AKADEMİ MARKALAŞTI”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Çınar Akademi’miz bizim yüz akımız ve en çılgın projelerimizden bir tanesi. Eğitimde fırsat eşitliği diyerek yola çıktığımız; öğrencilerimizin hayatlarının en önemli sınavına hazırlanırken İzmit Belediyesi de yanlarında olsun isteğiyle kurduğumuz ve iyi ki açmışız dediğimiz Çınar Akademi bu sene ikinci senesi olmasına rağmen ciddi olarak markalaştı. Değerli hocalarımızla beraber öğrencilerimiz için çalışan önemli eğitim kurumlarından biri oldu.

“DAYANIŞMA GÖSTERELİM”

Bu akşam da hem sizlerle bir araya gelerek dayanışma gösterelim hem de Çınar Akademi’nin marka değerini daha fazla duyuralım ve daha fazla gencimiz bu hizmetten faydalanabilsin. Bu birlikteliğimizin de öğrencilerimizin geleceğine atılan adımların bir yansıması olduğunu da unutmayalım istiyoruz.

“DAHA AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN”

Eğitim yolculuğunda birlikte attığımız adımların, öğrencilerimizin geleceğine ışık tutacağına inanıyorum. Hep birlikte, daha aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Ben de bir anneyim, ben de bir evlat büyütüyorum. Yakın zamanda o da bu sınav streslerini yaşayacak. Daha şimdiden heyecanını görebiliyorum. Biz anne babalar daha da heyecanlı oluyoruz bu süreçlerde. Onlarla birlikte üzülüp, onlarla birlikte seviniyoruz.

“PSİKOLOJİK OLARAK DESTEKLEMEK ÖNEMLİ”

Tüm anne babalardan ricam, çocuklarımızın başarısında da başarısızlığında da her zaman yanlarında olmalıyız. Sınavlar hayatın sonu değil. Elbette ki birçok başarının anahtarını bu sınavlar çeviriyor ama tek ölçüt değil. Sınavlar birer araç. Çocukların bu stresi yenebilmeleri hayatın sonu olmadığını hissetmelerinden geçiyor. Çocuklarımızı psikolojik olarak da desteklemek hepimizin görevi.



“EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ”

Eğitim öğretimin günümüz Türkiye’sinde ne kadar önemli olduğunu; önemli olduğu kadar da ne denli zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden eğitimi önemsiyoruz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimleri daha müreffeh bir Türkiye için olmazsa olmazımız durumda. Çınar Akademi’de öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini de desteklemeye çalışıyoruz.

“ONLARI HAYATA DA HAZIRLIYORUZ”

Eğitimin sadece kitaplarda değil hayatın her alanında olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizi sadece sınava hazırlamıyoruz. Tüm eğitimcilerimizle birlikte onları hayata da hazırlıyoruz. Geçmiş dönemde üniversite sınavında başarı gösteren öğrencilerimiz ve onları bu başarıya ulaştıran fedakâr öğretmenlerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Çok kıymetli bir sene geçirdik ve mezun ettiğimiz öğrenciler çok güzel okullara yerleştiler.



“HEYECÂNINIZI PAYLAŞMAK İSTEDİM”

Değerli veliler, sizlerin desteği ve güveni, bu başarı hikâyesinin en önemli parçalarından biri. Bugün burada, öğrencilerimizin gelişimlerini sizlerle paylaşmak, onların başarılarını ve hedeflerini birlikte konuşmak için bir araya geldik. Ben de sizlerle bir araya gelmek istedim, sizlerle tanışmak ve bir evlat yetiştirirken sizlerin heyecanınızı paylaşmak istedim.



“145 ÖĞRENCİ SINAVA HAZIRLANIYOR”

Burada görev yapan 15 öğretmenimiz, gerçekten de öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için özveriyle çalışıyor. Öğrencilerimizin başarısı, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Bu yıl üstün başarı göstererek üniversiteye yerleşen değerli öğrencilerimizin başarısının yanı sıra değerli velilerin ve fedakar öğretmenlerin de başarısı. Bu sene Çınar Akademi 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin yanı sıra mezun grubunu da kapsıyor. Toplamda 145 öğrencimiz Çınar Akademi’de sınava hazırlanıyor.



“ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN”

145 öğrencimiz her geçen gün hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Akademimiz seçkin bir eğitim kadrosuna sahip. Kıymetli velilerimizin evlatlarının en iyi şekilde eğitim öğretim görmelerini sağlamak için hepsi titizlikle sınavlardan geçtiler. Hem bizim hem de sizlerin güvenini alarak kutsal mesleklerini icra ediyorlar. Bu bizim için kıymetli bir serüven kıymetli bir emek. Çocuklarımıza çıkmış oldukları yolda başarılar diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin” ifadelerini kullandı.