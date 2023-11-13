Brezilyalı ‘Sambacı’ya Almanca teşekkürler “DANKE-TANKE !”

Sambacı tam bir Samba yaptı. Sezon başından beri mükemmel ve anormal gollere imza atan güçlü oyuncumuz Tanke, önceki gece Çorum’un fişini çekti. Öyle mükemmel bir golü, öyle mükemmel bir dakikada attı ki, tarihe geçti. Brezilyalı Sambacı’ya ‘Tank-Depo’ anlamına gelen ismiyle, Almanya’da Danke Shön karşılığı olarak “Tanke Shön” diyoruz

ASİST KRALIYLA BERABER YIKIP GEÇİYOR

Ligin en çok asist yapan oyuncularından biri olan Portekizli Reis Amaral ile birlikte mükemmel uyum sağlayan Brezilyalı Tanke, Samsun’daki gollerine Kocaelispor’da da devam ediyor. Samsun’un Süper Lig’e çıkışında büyük emekleri olan Sambacı, Portekiz’den gelen assist kralı Amaral penaltı yaptırırken, topun başına geçen Tanke, mermi gibi vurdu, golü attı. Ancak 5 dakika sonra, sezon başı bir türlü transfer edemediğimiz eski Samsunlu Ahmet Sağat Gökhan’ın sakatlanmasından yararlanıp beraberlik golünü attı.

90+5’TE SEZONUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Erzurumspor iç saha maçında zar zor 1-1 berabere kalan, bir sonraki Gençlerbirliği iç saha maçında son iki dakikada yediği gollerle 2-2 berabere kalan Kocaelispor, Keçiören maçından sonra iç sahada galibiyete hasret kalmıştı. Çorum maçı da tam 1-1 bitecek sanılırken, gizli kahraman Burak’ın asistinde nefis bir gol atan Sambacı Tanke, maç sonrasında da üçlü çektirme şerefine nail oldu. Taraftarın sevgilisi Sambacı, tam bir samba yaptı. Biz de Almanca’ya benzer ismine atıfta bulunarak “Danke Tanke” diyoruz.