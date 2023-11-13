Starbucks eylemcilerine tepki: Türkiye’deki Starbuckslar Müslüman Katarlıların!

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucunda dünyada ve Türkiye'de tepkiler devam ediyor. Türkiye’de birçok ilde boykotlar devam ederken İzmit'te bir grup, aslında Türkiye’deki Starbucks’un Katarlılara ait olduğunu bilmeden protesto gerçekleştirdi. İzmit'te Outlet Center’da çekilen görüntülerde Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren bir grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere döktü. Konuyla ilgili CHP’li Avukat Nazım Gençtürk tepki gösterdi.

“YAPILAN SUÇTUR”

Çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kimi isimler eylemcileri desteklerkem kimi isimler ise grubun tavrının yanlış olduğunu ifade etti. Eylemcileri eleştiren isimlerden biri CHP’li Avukat Nazım Gençtürk oldu. Boykot eylemlerinin kapitalist sermaye için ders olduğunu ifade eden Gençtürk, eylemcilerin müşterilere karşı tavrının suç olduğunu ifade etti.

“BUNUN ADI FAŞİSTLİK”

Protestonun demokratik bir hak olduğunu ifade eden Gençtürk, “Boykot, doğru uygulanırsa, bazen kapitalist sermaye için iyi bir derstir. Lakin siz gidip kafede oturan insanların kendi paralarıyla aldıkları kahveleri döküp zorla kaldırırsanız bunun adı zorbalıktır, faşistliktir. Açıkça suçtur. Sırf güçlü ve kalabalıksın diye zayıf gördüğüne tahakküm kurmaya çalışıyorsan, kendi doğrunun dikta ediyorsan İsrail'den ne farkın var? Ayrıca Starbucks Turkiye müslüman Katarlıların. Sadece o mu? Tank palet fabrikamız dahi Katar'a satıldı, Borsa İstanbul hisseleri Katar'a satıldı.

“TOPRAKLAR PARSEL PARSEL SATILIYOR”

Bu ülkenin toprakları parsel parsel Araplara satılıyor. Zulme karşı üç maymunu oynayan Katar -BAE büyükelçilikleri kapısına dayanabiliyor musunuz "siz nasıl müslümansınız" diye? Siz mekan basıp zorbalık yaparken Türkiye-İsrail arasında kaç milyar dolarlık ticaret yapıldı haberiniz var mı? Dayanabiliyor musunuz sarayın kapısına? Haklı talebinize el birliği ile kamuoyu desteği nasıl kaybettirilir tarih yazıyorsunuz, komik olmayın” dedi.