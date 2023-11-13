13 Kas 2023 - 13:15 - Gündem

Başkan Sezer okçuluk hünerlerini sergiledi!

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer sosyal medya hesabından ok atışı yaptığı anları paylaştı. Sezer, paylaşımında "Sıfırlama yaptım, üçü bir arada" ifadelerini kullandı.