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Kullar deplasmanda farklı kazandı: 0-5

Bölgesel Amatör Lig’in güçlü ekiplerinden Kullarspor, deplasmanda Babaeskispor ile karşılaştı. Mücadeleyi rahat kazanan temsilcimiz, sahadan 5-0’lık skor ile ayrıldı

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Kullar deplasmanda farklı kazandı: 0-5 mask

5 MAÇTA HİÇ KAYBETMEDİ

Bölgesel Amatör Lig, 2. Grup’ta mücadele eden Kullarspor, iyi grafiğini bu haftada sürdürdü. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz, bu hafta Babaeskispor’u rahat geçti. Kullarspor, deplasmanda karşılaştığı Babaeskispor’u 5-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Temsilcimize galibiyeti, Hakan Doğan (3), Yasin Güvenoğlu ve Aykut Aslan’ın attığı goller getirdi.

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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