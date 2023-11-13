Kullar deplasmanda farklı kazandı: 0-5

5 MAÇTA HİÇ KAYBETMEDİ
Bölgesel Amatör Lig, 2. Grup’ta mücadele eden Kullarspor, iyi grafiğini bu haftada sürdürdü. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz, bu hafta Babaeskispor’u rahat geçti. Kullarspor, deplasmanda karşılaştığı Babaeskispor’u 5-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Temsilcimize galibiyeti, Hakan Doğan (3), Yasin Güvenoğlu ve Aykut Aslan’ın attığı goller getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.