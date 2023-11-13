Kullar deplasmanda farklı kazandı: 0-5

5 MAÇTA HİÇ KAYBETMEDİ

Bölgesel Amatör Lig, 2. Grup’ta mücadele eden Kullarspor, iyi grafiğini bu haftada sürdürdü. 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen temsilcimiz, bu hafta Babaeskispor’u rahat geçti. Kullarspor, deplasmanda karşılaştığı Babaeskispor’u 5-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Temsilcimize galibiyeti, Hakan Doğan (3), Yasin Güvenoğlu ve Aykut Aslan’ın attığı goller getirdi.