Menekşe bu sene o sene olsun:  1-0

ÇELMEYİ TAKTI
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta lider olan temsilcimiz Gebzespor, önceki gün ligde puan olarak en yakın rakibi Feriköy’ü konuk etti. Temsilcimiz 36. dakikada, Ömer Faruk Can’ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Lige fırtına gibi başlayan mor menekşeler, 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Gebzespor, aldığı bu galibiyetle, kendisini yakından takip eden Feriköy’e çelmeyi takmış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.