Menekşe bu sene o sene olsun:  1-0

ÇELMEYİ TAKTI

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta lider olan temsilcimiz Gebzespor, önceki gün ligde puan olarak en yakın rakibi Feriköy’ü konuk etti. Temsilcimiz 36. dakikada, Ömer Faruk Can’ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Lige fırtına gibi başlayan mor menekşeler, 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Gebzespor, aldığı bu galibiyetle, kendisini yakından takip eden Feriköy’e çelmeyi takmış oldu.