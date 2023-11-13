Derince'ye yeni bir spor alanı daha

Daha önce 16 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 17'nci spor tesisini Dumlupınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda kullanıma açtı. Futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı tesisin açılışı AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hayri Çelikkol, belediye meclis üyeleri Hamza Macit ve Kurtuluş Aytekin, ilçe yöneticileri, çocuklar, veliler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Derince’de gençlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız ülkemizin yarınlarıdır. Onların iyi yetişebilmeleri için bizler de üstümüze düşen çalışmaları yapmayı sürdürüyoruz. İlk olarak gençlik merkezlerimizi hizmete sunmuştuk. Bu merkezlerimiz içerisinde özel ders çalışma alanlarından kütüphanelere, bilgisayar odalarından spor alanlarına kadar birçok unsur yer alıyor. Daha sonra bunlara ek 16 ayrı notada spor alanları oluşturduk. Bugün 17’nci tesisimizi yavrularımızın kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın izniyle çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızı, gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır anlayışıyla ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.
Daha önce 16 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 17'nci spor tesisini Dumlupınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda kullanıma açtı. Futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı tesisin açılışı AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hayri Çelikkol, belediye meclis üyeleri Hamza Macit ve Kurtuluş Aytekin, ilçe yöneticileri, çocuklar, veliler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.