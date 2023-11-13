Dilan ve Engin Polat’tan sonra gözlerin çevrildiği fenomen konuştu: Şikayetçi olacağım…

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile çevresindekiler ve şirketlerine yönelik operasyonundan sonra gözler, lüks hayatlarını benzer şekilde Instagram hesaplarından yayınlayan fenomenlere çevrildi.Şulemsi ismiyle tanınan Şule Kayatürk, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile Şuheda Kaya'dan sonra 2020 yılında paylaştığı yemek videolarıyla tanındıktan sonra fenomen olan hayatı değişen Rabia Toprak da gündeme geldi.Toprak'ın çok sayıda ev ve iş yeri bulunduğu iddia edildi. Toprak, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlayarak, dava açacağını belirtti.

“PAYLAŞIMLARIMI İZİNSİZ YAYINLAYANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM”

2021 yılında Dubai'ye gidip geldiği, tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda iş yeri ve evi bulunduğu, Polat çiftine yönelik operasyonun ardından Instagram hesabından bazı paylaşımlarını sildiği iddia edilen Toprak açıklama yaptı.

Hakkındaki iddialarla ilgili dava açacağını belirten fenomen, “Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. Maddesi kapsamındaki kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu suçları işleyen şahıslara karşı avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacaktır” paylaşımını yaptı.Fenomen Toprak umreye gittiği ve estetik yaptırdığı iddialarını da yalanladı. Sadece tüp mide operasyonu geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: SÖZCÜ