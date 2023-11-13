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Atatürk’e hakaret eden dönerci serbest bırakıldı

Sosyal medyada açtığı canlı yayında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Erzurumlu fenomen Mustafa Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Atmaca’nın verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.
Atatürk’e hakaret eden dönerci serbest bırakıldı mask

Sosyal medya üzerinde 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca,  10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa  Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etti. Videonun yayılmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk'e hakaret suçundan tutuklanan Atmaca, bugün tahliye edildi.İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca, tutuksuz yargılanacak. Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: SÖZCÜ
# türkiye, Atatürk, 10 kasım

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