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2016 model Renault Symbol 1.5 dci marka araç icradan satılık
2016 model Renault Symbol 1.5 dci marka araç icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/98808 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
520.000,001Taşıt34 FEK 212 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , Symbol Touch 1.5 DCI Easy-R , beyaz,dizel, manuel, K9KC612D372507 Motor No'lu , VF14SRCL4561 ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 13:34
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/01/ 2024 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 13:34

01/11/2023 (İİK m.114/4)

# 2024

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