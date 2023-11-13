2016 model Renault Symbol 1.5 dci marka araç icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/98808 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|520.000,00
|1
|Taşıt
|34 FEK 212 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , Symbol Touch 1.5 DCI Easy-R , beyaz,dizel, manuel, K9KC612D372507 Motor No'lu , VF14SRCL4561 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/ 2024 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 13:34
01/11/2023 (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.