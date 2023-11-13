Kartepe'nin tescilli markası Eşme ayvası, iç piyasanın yanı sıra başta Almanya, Danimarka ve Arap ülkeleri olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediliyor. Meclis üyelerine ayva dağıtan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan Eşme ayvasını bugün Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize ikram ettik. Kartepe'miz turizmin yanı sıra tarım ürünlerinde de bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Eşme ayvasına olan ilginin her geçen gün artması bizleri sevindirmektedir. 13 ülkeye ihraç edilen Eşme ayvamızın üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.
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Başkan Kocaman meclis üyelerine ayva dağıttı
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı sonrasında üyelere Eşme ayvası dağıttı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayvayı Yediler - sıradan vatandaşa dağıt meclis üyesine değil onlar zaten avrupada yurt içi dışında her yerde bedavaya gidip geziyorlar...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.