Mustafa Can, İzmit Belediyesine ‘BAĞIMSIZ’ başkan adayı oldu

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geriye sayım başlarken, bağımsız olarak belediye başkan adayı olanlar da seçim startını verdi. İzmit Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını ilan eden ve milli görüş camiasının önde gelen isimlerinden Mustafa Can, dün gazetemizi ziyaret ederek süreçle ilgili bilgi verdi.

“SEÇİMLERE KADAR 20 BİN KİŞİNİN ELİNİ SIKACAĞIM”

“Seçim çalışmasına 1 ay önce başladım” diyen İzmit Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Mustafa Can, “Şu an itibarıyla 2 bin kişi ile birebir görüştüm, elini sıktım, kendimi tanıttım. Seçimlere kadar 20 bin kişiye birebir ulaşmayı hedefliyorum” dedi.

“BU KENTTE AŞIK OLDUM”

Bağımız belediye başkan adayı Mustafa Can şunları söyledi: “Ben sadece bağımsız değil, tam bağımsız bir adayım. Bu kentte doğdum, bu kentte büyüdüm, bu kentte ticaret yaptım, bu kentte aşık oldum. Amatör kulüplerde futbol oynadım. İzmit’in her sokağını ve mahallesini karış karış bilen bir İzmitliyim. Yaşadığım bu tecrübe ve birikimimi İzmit halkına hizmet ederek sürdürmek istiyorum. Güzel bir sloganımız var, “İzmit’e can, kente heyecan”…

“BENİ BAŞKAN ADAYLIĞINDAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR”

Maalesef bütün partiler halkımızın gözünde sınıfta kaldı. Tabanlarına, ideolojilerine ve vermiş oldukları vaatlerine sadık kalamadılar. Bu da halkımızın siyasi partilerden soğumasına neden oldu. Yaşanan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri buna en güzel örnektir. Bağımsız adaylığımı açıkladığım günden itibaren ısrarla ‘sen tek başına mevcut siyasi partilerle ve güçlerle nasıl mücadele edeceksin, buna gücün yetmez’ diyerek beni adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar.

“NASIL KAZANACAĞIMI KAFAMDA TASARLADIM”

Fakat ben beynimde ve zihnimde neyi, nasıl yapacağımı, nasıl başaracağımı tasarladım. Bu, sabahtan akşama verilmiş bir karar değildir. Bütün İzmit halkı görecek ki Mustafa Can, İzmit’te renkli bir seçim kampanyası yapacak ve seçimleri Mustafa Can kazanacak, buna yürekten inanıyorum.

“MUSTAFA CAN İSMİ ÇOK KONUŞULACAK”

Mustafa Can ismini 30 Kasım’dan sonra diğer siyasi partiler adaylarını açıklamaya başladıktan sonra çok daha sık göreceksiniz ve duyacaksınız. Mustafa Can ismi çok konuşulacak. Bu seçimi ben kazanacağım, bunu iddialı bir şekilde söylüyor ve buna inanıyorum. Mustafa Can’ın spor camiasında da, pazarda da, sosyal hayatta da, siyasi hayatta da, kısaca her yerde karşılığı vardır. İzmit’in her sorununu biliyorum, İzmit için birçok projem var. Yeri gelince projelerimi halkımızla paylaşacağım.”